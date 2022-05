Ce mercredi matin, la gendarmerie du Nord a diffusé sur les réseaux sociaux le portrait-robot d’un homme recherché dans le cadre d’une enquête ouverte après l’agression sexuelle d’une mineure.

Les faits remontent au 9 mai dernier, sur la commune de Templeuve-en-Pévèle, près de Lille, dans le Nord. Une adolescente a été victime d'« agressions sexuelles » mentionne l’avis de recherche communiqué par le parquet de Lille. Il n’est pas fait mention de l’heure ni du lieu précis.

Un « sac-poubelle noir et un bâton »

La victime a cependant pu fournir aux enquêteurs un signalement très précis de son agresseur. Il s’agit d’un homme de « type européen » âgé d’une soixantaine d’années, de corpulence normale et mesurant environ 1,70 m. Il a les « yeux foncés » et porte des cheveux courts et blancs. Le jour de l’agression, il était habillé d’un tee-shirt bleu usagé avec des inscriptions en blanc, Il portait aussi un short noir et des baskets jaune fluo. La victime a précisé qu’il tenait en main un sac-poubelle noir et un bâton. L’avis de recherche mentionne que le suspect « s’exprime correctement en français sans accent particulier ».

Le parquet de Lille a autorisé la diffusion de ce portrait-robot pour tenter de faire avancer les investigations. « Si vous reconnaissez cette personne et/ou que vous détenez la moindre information, merci de contacter la brigade de recherches de Douai au 03.27.98.86.36 », insistent les gendarmes.