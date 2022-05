Une femme a été mise en examen pour homicide conjugal a indiqué, ce mercredi, le parquet de Valenciennes, dans le Nord. Elle est soupçonnée d’avoir tué son conjoint par arme à feu dans un « contexte de violences conjugales ».

L’homme est décédé dans la nuit du 22 au 23 mai, à Fresnes-sur-Escaut, près de Valenciennes. Les secours, appelés sur place pour des blessures par balle, n’ont pas pu réanimer la victime qui est morte sur place. Les deux enfants du couple, qui se trouvaient « à proximité immédiate », n’ont pas été témoins des faits, assure le parquet. Ils ont été placés en famille d’accueil.

Aucune plainte pour violences conjugales n’avait été déposée

« Selon la mise en cause, immédiatement placée en garde à vue, les faits s’inscrivent dans un contexte de violences conjugales, a ajouté le parquet. Elle a déclaré aux enquêteurs avoir craint pour sa vie après un premier épisode de violences au cours de la soirée et s’être munie d’une arme à feu pour se défendre. Au cours d’un second épisode de violences elle a fait feu à trois reprises sur son conjoint qui venait de lui affirmer qu’il allait s’emparer d’une arme ».

« Aucune plainte pour violences au sein du couple n’avait été signalée avant ces faits, a relevé le parquet. Le couple n’était pas jusqu’à présent connu des services de justice pour des faits de violences intra familiales et ne faisait l’objet d’aucun suivi particulier. »

Une enquête a été ouverte, confiée à la sûreté urbaine de Valenciennes.