Météo-France avait placé le département des Deux-Sèvres en alerte orange ce dimanche. Et après 21 h, l' orage a bien éclaté avec des vents violents et de la foudre. Des grêlons, parfois gros comme des balles de tennis se sont abattus sur certains secteurs, endommageant même des pare-brises et carrosseries de voitures, précise La Nouvelle République.

🔴⚡Direct | Enormes grêlons de 7-8 centimètres au passage de la supercellule du côté de #Niort ce dimanche soir !https://t.co/LvgZRTkFKU — Météo-Contact (@MeteoContact) May 22, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos de l’événement circulent ce lundi, et commentent la taille impressionnante des grêlons. Les pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises sur ce département principalement pour des dégâts matériels.