Dimanche, du côté de Dijon, en Côte-d’Or, le sénateur nordiste Marc-Philippe Daubresse et son épouse, Brigitte Astruc, ont été victimes d’un accident de la route. Le couple a été hospitalisé à Dijon. Selon nos confrères de La Voix du Nord, le sénateur a été opéré dans la nuit.

On sait encore peu de choses au sujet de l’accident de voiture du sénateur LR, ancien ministre et ancien maire de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, et sa femme. Les faits ont eu lieu dans l’après-midi alors qu’ils circulaient sur l’autoroute.

L’état du sénateur jugé préoccupant

Selon plusieurs médias, l’état du sénateur était préoccupant en raison de la gravité de ses blessures. Il a d’ailleurs été héliporté au centre hospitalier de Dijon. Son épouse a elle aussi été hospitalisée. Marc-Philippe Daubresse « se trouve dans un état stable, mais il faut rester prudent car il a plusieurs fractures », a indiqué à l’AFP son collaborateur parlementaire, Sébastien Leblanc, précisant que l’opération concernant une fracture du fémur.

Depuis l’annonce de l’accident, le couple a reçu de nombreux messages de soutien du monde politique. A commencer par Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France : « Tout mon soutien et mes vœux de rétablissement à Marc-Philippe Daubresse et à son épouse », écrit-il sur Twitter. Beaucoup d’autres messages, notamment de députés en poste ou candidats dans le Nord, toutes familles politiques confondues.