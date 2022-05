Un homme de 28 ans a été interpellé pour «violences volontaires avec arme par destination » jeudi soir dernier devant un bar de Colomiers, dans la banlieue de Toulouse. De source policière, le client fêtait ce soir-là son embauche dans une entreprise aéronautique. Sans doute grisé, par l'événement et par l’alcool, le mis en cause n’a pas apprécié le rappel à l’ordre d’un serveur qui lui demandait de ne pas sortir en terrasse avec des verres à la main. Le suspect s’est énervé, il a tout bonnement brisé un verre sur la tête de sa victime. Cette dernière souffre de plaies au crâne et aux avant-bras.

C’est une brigade canine, en patrouille dans le secteur, qui est intervenue. La fête d’embauche s’est terminée dans une cellule de garde à vue.