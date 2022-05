Le crash d’un avion de tourisme, samedi dans le massif de Belledonne ( Isère), a fait cinq victimes, dont quatre membres d’une même famille, confirme Eric Vaillant, procureur de Grenoble. A bord se trouvait le pilote, âgé de 66 ans, et une femme de 57 ans. Celle-ci était venue accompagnée d’une amie et de deux petits-enfants de celle-ci, un garçon de 11 ans et sa cousine de 14 ans. Il s’agissait du baptême de l’air de cette famille, domiciliée à Grenoble.

Les corps des victimes, gravement brûlés, ont été extraits de l’avion samedi tard en soirée. Ils ont été transportés aux pompes funèbres et seront soumis à une autopsie ce dimanche après-midi.

Le crash de l’avion, de type Cessna, a eu lieu peu après le décollage, à 16h50, près de la commune des Adrets (Isère). Le parquet de Grenoble a co-saisi de l’enquête le groupement de gendarmerie de l’Isère, la BGTA et la SRBGTA (gendarmerie des transports aériens). Les circonstances de l’accident sont encore inconnues.