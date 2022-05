Cinq personnes, dont quatre membres d’une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l’accident d’un avion de tourisme dans le massif de Belledonne, a appris l’AFP auprès des pompiers.

Le drame s’est déroulé au lieu-dit « Les Fournelles », après le décollage de l’appareil, avec à bord « une famille qui effectuait un baptême de l’air », depuis l’aérodrome du Versoud à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Grenoble, ont-ils précisé, confirmant une information de France-Bleu Isère.

L’avion « s’est écrasé, pour une raison actuellement inconnue, et a pris feu sur la commune des Adrets à 16h50 », déclare la préfecture de l’Isère dans un communiqué. « Un important dispositif du SDIS 38, engageant l’hélicoptère Dragon 38, appuyé par le PGHM et la compagnie de gendarmerie de Meylan, a été déployé très rapidement sur place, pour éteindre l’incendie et se porter au secours des passagers », ajoute le texte. Le parquet de Grenoble a confié l’enquête au groupement de gendarmerie de l’Isère, à la BGTA et à la SRGTA de Paris.