Les orages annoncés dans les Hauts-de-France sont bel et bien là. Ils sont même la cause d’une méchante perturbation du trafic ferroviaire sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Calais.

Selon nos informations, la foudre s’est abattue sur un poste d’aiguillage du côté d’Arras, dans le Pas-de-Calais. Le poste est hors-service et, faute de pouvoir diriger correctement les trains, la SNCF a décidé d’interrompre toute circulation sur cet axe jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs trains ont ainsi été bloqués au niveau d’Arras. Selon la SNCF, il a toutefois été décidé de les acheminer vers la gare de Lille-Europe. Les équipes techniques sont en cours d’évaluation des dégâts causés par la foudre. Il était impossible au transporteur, ce midi, de donner un délai pour la reprise du trafic.