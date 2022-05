Ils sont suspectés d’avoir commis, en quelques mois, une centaine de cambriolages. Selon les informations recueillies par 20 Minutes, 14 personnes ont été interpellées ce mercredi par les enquêteurs de la sûreté territoriale de Paris et placées en garde à vue. Parmi elles, se trouvent dix mineurs, et un homme qui était déjà en détention. Ce dernier a été extrait de sa cellule pour être entendu par les policiers.

Les policiers les soupçonnent d’être impliquées dans une centaine de vols avec effraction commis essentiellement dans le centre de la capitale mais aussi dans les Hauts-de-Seine, entre mars 2021 et mars 2022. Le mode opératoire était presque toujours le même : les malfaiteurs agissaient en trio et privilégiaient les logements dont la porte était en bois, plus facile à forcer.

Des suspects originaires du 18e arrondissement

Dans un appartement, les enquêteurs ont retrouvé les empreintes d’un jeune homme de 17 ans déjà connu de leurs services. Ils l’ont alors discrètement surveillé et sont remontés peu à peu sur la trace de ses présumés complices, presque tous domiciliés dans le 18e arrondissement de Paris.

Ce mercredi, les forces de l’ordre ont interpellé 13 suspects à leur domicile. Un autre suspect, qui était déjà en prison, a été extrait de sa cellule afin d’être auditionné. L’enquête se poursuit afin notamment de déterminer si d’autres personnes étaient impliquées dans ces vols.