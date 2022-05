Les faits se sont produits mardi au collège Clairs-Soleils, à Besançon, dans le Doubs. En plein après-midi, deux garçons âgés de 13 ans et extérieurs à l’établissement ont fait irruption dans une salle de classe. Ils ont perturbé le cours avant de brandir une arme de poing et de menacer l’enseignante devant sa classe, selon L'Est Républicain.

Ils sont ensuite repartis, avant d’être interpellés dans la rue peu après par les policiers. Les deux adolescents, qui avaient déjà menacé un propriétaire de scooter avant l’affaire du collège et étaient déjà connus des services, ont été placés en garde à vue. Ils avaient sur eux une réplique d’arme de poing ainsi que plusieurs tournevis. Une cellule d’aide psychologique a été mise en place pour les professeurs et les élèves.