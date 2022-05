Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi peu après deux heures du matin dans le centre-ville de Strasbourg. Plus précisément quai des Pêcheurs, un secteur particulièrement prisé de la ville. Trois individus, âgés de 29 ans, 18 ans et un mineur de 16 ans, ont menacé d’un couteau un passant selon une source policière.

Après lui avoir dérobé son portefeuille et son téléphone portable, le trio a pris la fuite en direction de la place du Corbeau, toujours en plein centre-ville. C’est une patrouille de la Brigade anticriminalité (BAC) qui, apercevant les individus prendre la fuite, les a interceptés sur cette même place, alors que d’autres patrouilles de police convergeaient vers les lieux. Dans la course, l’un des fuyards s’est débarrassé du portefeuille et du téléphone. Lors de la palpation, un couteau a bien été retrouvé sur l’un des individus. Les suspects ainsi que l’arme ont formellement été reconnus par la victime, ajoute la même source policière. Elle devrait porter plainte. Les trois hommes ont été placés en garde à vue. Une situation que l’un d’eux connaît bien pour y avoir été placé la veille et la semaine dernière.