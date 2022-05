Ils devaient parcourir 112 kilomètres sur les routes des Côtes d’Armor. Ils n’auront finalement roulé que huit bornes avant que la course ne soit arrêtée à Dolo. Dimanche, une importante chute a impliqué une quarantaine de coureurs cyclistes lors de la course appelée Arguenon Vallée Verte qui se disputait au sud-ouest de Dinan. D’après Le Télégramme, 17 des 177 coureurs âgés de 17 et 18 ans ont été blessés dans la chute massive. Tous ont été pris en charge par les pompiers et transportés vers l’hôpital de Dinan. Deux des participants ont été sérieusement touchés.

D’après l’un des coureurs interrogé par Le Télégramme​, le peloton roulait à 65 ou 70 km/h quand un ralentissement s’est opéré en tête du peloton, obligeant des coureurs à un freinage d’urgence. « Certains hurlaient. Je me suis retrouvé avec du sang d’autres coureurs sur les godasses », témoigne ce jeune cycliste auprès du quotidien.