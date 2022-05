Ancien participant de l’émission Top Chef, Thomas Chisholm, 30 ans, a été agressé dans la nuit de dimanche à lundi, à Paris, par l’un de ses employés, apprend 20 Minutes de source policière. Selon nos informations, le pronostic vital du chef franco-américain, qui a reçu un coup de couteau à l’arrière de la cuisse, est engagé. Un suspect a été interpellé plus tard dans la nuit dans le 14e arrondissement et a été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés un peu avant une heure du matin, dans le 7e arrondissement de la capitale. Une soirée était organisée au Grand Palais éphémère, installé sur le Champs de mars. Pour un motif qui reste à déterminer, les deux hommes, qui étaient vraisemblablement alcoolisés, se sont disputés en sortant des lieux. Une bagarre impliquant une dizaine de personnes a ensuite éclaté. Au cours de la rixe, le suspect, Abdelmadjid H., a donné un coup de couteau à Thomas Chisholm qui n’est d’autre que son employeur. Avant de prendre la fuite.

Un suspect arrêté

La victime a été secourue par les pompiers et les médecins du Smur de Necker et a été transportée à l’hôpital dans un état grave. Pendant ce temps, une patrouille de la Bac se rend au domicile du suspect, un jeune homme de 19 ans, dans le 14e arrondissement. Vers 1h45, il est interpellé par les policiers qui l’attendaient devant chez lui. Il tenait dans ses mains un tee-shirt recouvert de traces de sang. Il a été emmené au commissariat du 15e arrondissement afin d’être placé en garde à vue. Le parquet de Paris a ouvert une enquête du chef de tentative d’homicide volontaire.

Originaire de New York, Thomas Chisholm avait participé à la saison 12 de l’émission Top Chef sur M6. D’abord sélectionné pour intégrer la brigade de Michel Sarran, il avait démontré son efficacité au fil de la compétition. Dans le deuxième épisode, il avait remporté l’épreuve de Gilles Goujon et était même parvenu à battre Philippe Etchebest et Paul Pairet en cinquième semaine. Il avait été éliminé lors du 9e épisode de l’émission.