La police de Sélestat (Bas-Rhin) a lancé un appel à témoins pour retrouver une fillette de 11 mois et sa mère. Cette dernière a pris la fuite avec son enfant, suite à l’exécution de justice qui demandait le placement de sa fille, rapporte France 3 Alsace.

Le chef du commissariat précise que l’alerte enlèvement n’a pas été déclenchée pour le moment car l’enfant n’est pas « en danger de mort ». La fillette a les cheveux foncés et la peau mate, et elle portait un gilet, une robe débardeur et des sandalettes claires.

Sa mère mesure 1,69 m, elle a les cheveux raides de couleur roux et des yeux bleus. Toute personne ayant des renseignements permettant de localiser la mère ou sa fille est priée de contacter le commissariat de Sélestat au 03.90.57.77.20.