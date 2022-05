Après avoir écumé deux établissements hôteliers de la Ville rose ces derniers jours, la nuit dernière, ils l’ont passée à l’hôtel… de police. Le 2 mai, deux hommes de 69 et 30 ans se présentent dans un appart-hôtel toulousain et réservent deux chambres pour une dizaine de nuits. Mais les jours passent, et la gérante s’aperçoit qu’ils ne sont pas pressés de régler leur facture, d’autant qu’ils ne lésinent pas sur le minibar.

Comme ils sont réticents à délier leur bourse, elle leur indique qu’elle va bloquer leurs cartes d’accès aux chambres. Après négociations, ils réussissent à réintégrer les lieux, récupèrent leurs affaires et prennent la poudre d’escampette sans payer, laissant une douloureuse de 3.700 euros en souffrance.

Sentant qu’ils ne vont pas s’arrêter en si bon chemin, elle prévient ses homologues des autres établissements de la Ville rose de la présence dans les parages de ces deux compères aux poches trouées, dont l’empreinte de carte bancaire ne fonctionnait pas. Un de ses collègues la rappelle pour lui signaler chez lui la présence de deux hommes très ressemblants ayant loué une chambre pour 300 euros sans la payer. La police les a cueillis mardi matin à leur sortie de l’hôtel. Ils ont expliqué lors de leur garde à vue qu’il s’agissait d’un quiproquo.