La gendarmerie des Landes lance ce mercredi un appel à témoins après la disparition d’une jeune fille de 14 ans dans le secteur de Saubrigues à l’ouest du département. Maela B. n’a plus donné signe de vie depuis mardi. L’adolescente, de corpulence fine, mesure 1m65. Elle a des cheveux courts, marrons et jaunes. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir et une veste de survêtement.





Si vous avez des informations sur cette adolescente, vous êtes invités à contacter au plus vite la gendarmerie de Tarnos au 05.59.64.36.49.