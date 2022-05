Un homme de 18 ans a tenté, mercredi, de décapiter son colocataire avec une disqueuse, apprend 20 Minutes de source policière, confirmant des informations d’ Europe 1. Les faits sont survenus vers 8h30, rue des Châteaux-Brûloirs, à Cergy, dans le Val-d’Oise. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, un homme né en Irlande, a d’abord expliqué à la victime qu’il souhaitait lui faire un cadeau et lui a demandé de se tourner et de fermer les yeux. Il s’est alors saisi de l’outil et a attaqué le jeune homme de 26 ans au niveau de la nuque.

La victime est parvenue à se saisir de l’arme de son agresseur et l’a jetée par la fenêtre, avant de prendre la fuite. Conscient à l’arrivée des secours, il a été pris en charge par les pompiers puis les médecins du Samu qui l’ont transporté à l’hôpital Georges-Pompidou, à Paris, dans un état très grave : il présente une plaie abondante à l’arrière de la nuque, la carotide est visible et la totalité des muscles sont sectionnés. Son pronostic vital est engagé.

Un acte gratuit ?

Quant à son agresseur, il a été interpellé sans difficulté par les policiers dépêchés sur place. Il a immédiatement reconnu avoir voulu tuer son colocataire, ajoutant qu’il n’y avait pas de motif et qu’il s’agissait d’un acte gratuit. Une enquête a été ouverte par le parquet.