Où est Djaleyn Guiriaboye ? Depuis deux semaines, ce jeune homme âgé de 15 ans a disparu. Il a quitté le domicile familial le 2 avril et n’y est plus jamais réapparu. D’après la gendarmerie du Bas-Rhin, le garçon, « coutumier » de ces fugues, pourrait désormais se trouver dans les environs de Colmar.

Les militaires ont en tout cas besoin de renseignements et ont lancé un appel à témoins. Toute personne qui a aperçu l’adolescent « de corpulence mince » et qui « mesure 1,83 m » est invitée à se manifester. Dans ce cas, il est possible d’appeler le 17 ou la gendarmerie de Molsheim au 03.88.04.81.10.