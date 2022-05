Huit personnes ont été mises en examen dans une affaire d’appropriation violente de points de vente de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard, a annoncé ce mardi la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Elles sont notamment poursuivies pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, et pour l’acquisition et détention d’arme de catégorie B.

L’enquête a en effet été ouverte en août dernier, après une tentative d’homicide par arme à feu commise à Martigues, sur une personne inconnue des services de police. Elle a permis de rattacher ces faits à une équipe de malfaiteurs pratiquant des « coups de force » pour contrôler des points de deal.

Un pistolet-mitrailleur et de multiples munitions

Après plusieurs mois de surveillances physiques et techniques, une opération de police a été menée mardi dernier. Elle a mobilisé plusieurs unités et 150 agents de police, indique le parquet.

Lors des perquisitions, la somme de 209.515 euros, deux pistolets automatiques, un pistolet-mitrailleur Scorpio, quatre chargeurs et de multiples munitions ont été saisis. De même que 14,7 kg de résine de cannabis, 4,5 kg d’herbe de cannabis, 23 pieds de cannabis et un lot de plaques d’immatriculation.

Sur les huit mises en examen, cinq personnes ont été placées sous mandat de dépôt.