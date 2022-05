Qu’est-ce qui a poussé Jonathan Cune, 38 ans, gérant de deux auto-écoles, à tuer son ex-conjointe, leur fillette et l’une de ses collaboratrices ce dimanche 8 mai, à proximité de Chalon-sur-Saône ?

Un peu moins de 48 heures après les faits, le procureur de cette commune de Saône-et-Loire a fait le point sur l’enquête ouverte après la découverte des corps des trois victimes puis de celui du principal suspect, retrouvé en contrebas d’un pont en Haute-Savoie.

Que s’est-il passé ?

Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 10 mai, le procureur de Chalon, Patrice Guignon, a détaillé la chronologie des faits commis ce week-end. Dimanche soir, les secours ont été appelés après la découverte d’une femme blessée à l’arme blanche sur un parking de la zone commerciale « Californie » à Saint-Rémy, commune située à quelques kilomètres de Chalon. Selon le magistrat, la victime retrouvée dans sa voiture a été tuée « d’un seul coup de couteau » de « type poignard ». Plus tard dans la nuit, deux corps sans vie, celui d’une femme et d’une fillette âgée de 5 ans, ont été retrouvés par les enquêteurs dans un domicile de Gergy, à une quinzaine de kilomètres de Chalon.

Lundi, les enquêteurs ont établi un lien entre les deux affaires. Un homme, Jonathan Cune, identifié comme l’ex-conjoint de la femme tuée à Gergy, père de la fillette elle aussi décédée et ex-employeur de la jeune femme retrouvée à Saint-Rémy, était alors activement recherché. Géolocalisé grâce à son téléphone en Haute-Savoie, le corps sans vie du trentenaire a finalement été découvert lundi dans les gorges situées en contrebas du pont de la Caille à Allonzier-la-Caille. L’homme « formellement identifié grâce à la prise de ses empreintes digitales » se serait jeté du viaduc après les faits, a fait savoir le procureur de Chalon.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés entre 17 heures et 21 heures dimanche. Séparé de sa conjointe, Jonathan Cune se serait d’abord rendu à Gergy pour remettre sa fille – dont il avait la garde ce week-end-là – à sa mère. Puis il aurait donné rendez-vous à son ancienne collaboratrice aux alentours de 18h30, sur le parking de Saint-Rémy.

Qui sont les victimes ?

Sarah Goujon était secrétaire administrative à l’une des deux auto-écoles tenues par Jonathan Cune. Âgée d’une trentaine d’années, la jeune femme « était parfois en contact » avec l’ex-conjointe du mis en cause a indiqué le procureur de Chalon. «​ Il y a pu avoir des relations amicales entre le couple et Sarah Goujon », a-t-il ajouté sans toutefois être en mesure de confirmer une quelconque relation amoureuse entre la victime tuée à Saint-Rémy et son collègue. Contacté par l’AFP, le père de la secrétaire a formellement démenti qu’elle ait eu une liaison avec son patron.

Le magistrat a fait savoir lors de la conférence de presse ce mardi que « les données téléphoniques des uns et des autres » étaient « en cours d’exploitation pour savoir quelles étaient leurs relations ». Les deux autres victimes sont Audrey Clément, 33 ans, et Albane Cune, 5 ans, l’ex-conjointe et la fille du suspect décédé. Selon les enquêteurs, Jonathan Cune était séparé depuis la fin de l’année 2021 de la mère de sa fille et toutes deux avaient quitté le domicile familial depuis peu. Les autopsies des quatre corps doivent avoir lieu aujourd’hui et demain à Dijon et Grenoble.

Quel est le profil du principal suspect ?

L’entourage familial, amical et professionnel de Jonathan Cune devrait être prochainement entendu par les enquêteurs. À ce stade des investigations, le procureur Patrice Guignon a toutefois précisé que ce responsable d’auto-écoles avait déjà fait l’objet d’un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

Après une altercation entre le couple, signalée par Audrey Clément, les gendarmes avaient entendu le jeune homme. « Il a reconnu les faits de violence et a accepté d’être suivi », selon le procureur. Son ex-conjointe avait refusé de déposer plainte mais une procédure avait toutefois été enclenchée et Jonathan Cune avait fait l’objet d’une « mesure alternative aux poursuites » en octobre 2019.