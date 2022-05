Elle a échappé de justesse à la mort. Mais le corps Maïté, une jeune femme de 37 ans, restera à jamais mutilé. Son compagnon, Abderahim A., 41 ans, est suspecté de s’être acharné sur elle avec un couteau, dimanche après-midi, dans leur appartement de la rue Louis Pergaud, à Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme l’a poignardé à une dizaine de reprises, à la tête, au vagin. Puis il lui a crevé les yeux et coupé une oreille. Interpellé par la police, il a été placé un temps en garde à vue. Pris d’un malaise, il a été transporté par les pompiers à l’hôpital Henri Mondor. Examiné par un médecin, il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte en raison de son état psychologique.

L’alerte donnée par un voisin

Les enquêteurs de la police judiciaire du Val-de-Marne ont été chargés par le parquet de Créteil de retracer le fil des événements et de faire la lumière sur ce déchaînement de violence. Selon nos informations, l’alerte a été donnée dimanche, vers 13h35, par un voisin du couple intrigué par les hurlements de la jeune femme qui émanaient de leur logement situé au sixième étage.

Sur place, les policiers entendent la victime appeler au secours et les suppliant d’ouvrir la porte. Nul besoin de la forcer. Après un refus, un homme vient finalement leur ouvrir. Derrière lui, les fonctionnaires découvrent la victime en sang gisant au sol, le visage tuméfié, les yeux crevés.

Aucune trace d'une plainte pour violences conjugales auparavant

Maïté est prise en charge par les médecins du Samu. Elle a reçu entre dix et douze coups de couteau. L’arme a été retrouvée au sol. Cette mère de deux enfants est blessée à la tête, au niveau des parties intimes, aux mains. Elle est transportée dans un état critique à l’hôpital la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ce mardi, le parquet de Créteil nous indique que son pronostic vital n’est plus engagé. Elle pourra être entendue prochainement par les enquêteurs et livrer sa version des faits. Jusqu’à ce jour, le couple n’avait jamais fait entendre parler de lui. Au commissariat local, pas la moindre trace de plainte pour des faits de violences conjugales le concernant.

Une information judiciaire devrait être ouverte dans les prochains jours. Le juge d’instruction saisi pourra alors demander à entendre le suspect, qui était jusque-là inconnu de la justice. Selon Le Parisien, les enquêteurs privilégieraient la piste du « pétage de plombs », Abderahim étant en arrêt maladie depuis deux ans. Quant aux enfants du couple, qui n’étaient pas présents au moment des faits, ils ont été confiés à la famille de la jeune femme.

Selon le collectif Féminicides par compagnons ou ex, 42 femmes ont été tuées depuis le début de l’année par l’homme qui partageait ou avait partagé leur vie.