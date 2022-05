L’unité d’élite de la gendarmerie, le GIGN, a mené une opération éclair vers 7h30 ce lundi matin à Saint-Aulaye en Dordogne, pour interpeller un homme qui séquestrait sa compagne, rapporte France Bleu Périgord.

Armé et jugé dangereux

Une violente dispute avait éclaté la veille au soir au sein du couple. Le quadragénaire a laissé partir les enfants de sa compagne, deux adolescents âgés de 14 et 16 ans qui ont raconté aux gendarmes qu’il était armé d’un couteau, d’une tronçonneuse et qu’il menaçait d’incendier la maison. Le GIGN a été contacté car l’homme est un ancien militaire, rompu au maniement des armes par exemple, et donc potentiellement dangereux.

Le forcené a été neutralisé en quelques minutes à peine. Sa compagne est légèrement blessée. Il a été placé en garde à vue et le parquet de Périgueux a ouvert une enquête criminelle.