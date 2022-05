Un homme de 32 ans s'est rendu ce dimanche matin à la police judiciaire de Lyon, après la découverte du corps de sa compagne dans la nuit, confirme le procureur de Grenoble. La macabre découverte a été faite peu après minuit par les pompiers, alertés au téléphone par la présence d'un corps dans un véhicule stationné rue Chevreul, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Des sources concordantes avaient permis de retracer les premiers éléments de ce probable féminicide, qui a commencé samedi soir. Vers 23h30, un homme aurait appelé sa mère pour lui demander de récupérer son fils de 3 ans, placé dans la voiture de sa compagne, garée sur un parking à Bourgoin-Jallieu ( Isère).

La grand-mère serait allée chercher son petit-fils et aurait appelé la police après avoir remarqué des traces de sang près du véhicule. Ses indications auraient aidé à retrouver la mère de l’enfant à Lyon, malheureusement décédée, dans un fourgon volé. Selon Lyon Mag, elle aurait été mutilée et étranglée. Le suspect, déjà visé par des mandats de recherche et coupable de violences conjugales, a été placé en garde à vue.