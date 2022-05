Un détenu de la prison de Gradignan en Gironde a tenté de se faire la belle ce lundi. Il a essayé de s’évader à l’occasion d’une visite médicale à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux, explique le syndicat Ufap Unsa Justice dans un communiqué. Vers 15h, cet homme a cherché à se soustraire à la surveillance des agents au niveau du parking des ambulances du Tripode. L’un des agents pénitentiaires a notamment reçu un violent coup de pied au visage.

Ce dernier n’a pas lâché la chaîne de conduite et a fini par tomber au sol avec le détenu avant que celui-ci soit maîtrisé grâce à l’aide de ses collègues. Dans un contexte de surpopulation carcérale, le syndicat dénonce l’absence de sanctions de la direction. Le détenu aurait réintégré normalement sa cellule et mercredi, ce même individu n’aurait pas hésité à bousculer et insulter plusieurs agents. Ufap Unsa Justice exige une sanction exemplaire de quartier disciplinaire et rappelle qu’un autre agent a reçu un coup de poing au visage il y a quelques semaines, sans que cette agression soit elle aussi sanctionnée.