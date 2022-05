Les faits ont été violents et se sont produits sur la ligne de tram A à Strasbourg le 19 décembre dernier. Peu après minuit, au niveau de l’arrêt Porte de l’hôpital en centre-ville, une douzaine de jeunes hommes, tous mineurs, le plus jeune ayant 14 ans, s’en sont pris à l’un des passagers, âgé de 26 ans. L’homme, qui cherchait à recharger son téléphone portable, a été frappé à plusieurs reprises. Ses deux téléphones lui auraient été volés, indique une source policière confirmant une information des Dernières Nouvelles d’Alsace, ainsi qu’une somme 200 euros et sa carte bancaire. Avant de quitter le tram, l’un des membres du groupe aurait également aspergé, avec une bombe lacrymogène, la victime alors au sol. Cette agression lui a valu 24 heures d’ITT.

Grâce à la vidéosurveillance qui a permis d’identifier certains des jeunes supposés agresseurs, 9 d’entre eux ont été interpellés ce mardi et trois autres ont été identifiés au cours des auditions. Placés en garde à vue, ils ont été déférés le 4 mai. Selon les DNA, ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement prévu fin mai.