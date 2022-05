Une octogénaire est décédée, ce mercredi matin, après avoir été percutée par un train, à la sortie de la gare de Frontignan-La Peyrade (Hérault), près de Sète, relate Midi Libre. On ne connaît pas, pour l’instant, les circonstances de ce drame.

Le temps que les sapeurs-pompiers de l’Hérault, les services de la police nationale et les agents de la SNCF interviennent sur les lieux et procèdent aux opérations habituelles dans de telles circonstances, la circulation des trains a été coupée sur l’axe entre Montpellier et Sète. Le trafic a repris progressivement, aux alentours de 13h30.