Les supporteurs du Roazhon Celtic Kop ont honoré sa mémoire samedi à l’occasion de la réception de Saint-Etienne, entonnant des chants pour rendre hommage « à leur frère ». La veille, JM, supporteur de longue date du Stade Rennais, était décédé dans une rixe à l’arme blanche. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche. Après une altercation avec un groupe d’individus devant un bar, le jeune homme a reçu un coup de couteau mortel au niveau du thorax.

Trois personnes ont été rapidement interpellées dans cette affaire et placées en garde à vue. Lors des auditions, l’un d’entre eux, un jeune homme d’une vingtaine d’années, a « reconnu avoir porté le coup mortel », selon Michaël Giraudet, procureur de la République de Coutances. Il a été mis en examen pour meurtre et incarcéré. Les deux autres ont été mis en examen des chefs de dissimulation de preuves et de non-assistance à personne en péril et placés sous contrôle judiciaire.

Des hommages lui seront rendus pour la réception de l’OM

Quelques heures après le drame, une cagnotte a été ouverte afin de rendre hommage au jeune homme. A ce jour, plus de 9.500 euros ont déjà été récoltés. L’argent servira à acheter une plaque en sa mémoire ainsi qu’à financer les différents hommages qui lui seront rendus à l’occasion de la réception de Marseille le 14 mai au Roazhon Park.

L’organisateur de la cagnotte indique également que l’argent « sera également destiné à aider la famille et à soutenir la recherche contre la sclérose en plaques ».