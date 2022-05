Grosse frayeur pour une jeune fille de 16 ans qui a été victime d’une tentative d’enlèvement lundi matin sur la commune de Guipavas près de Brest (Finistère). Alors qu’elle circulait à pied, l’adolescente a été interpellée verbalement par le passager d’un fourgon blanc qui l’a invitée à monter le véhicule, rapportent les gendarmes du Finistère sur leur page Facebook.

L’adolescente a fait mine de ne rien entendre et a poursuivi son chemin tandis que le fourgon la dépassait. Juste après, les occupants du véhicule ont fait demi-tour. Après avoir barré la route de la jeune fille au niveau d’un pont, ils ont ensuite tenté de l’entraîner de force dans leur véhicule.

Un automobiliste met en fuite les deux suspects

Par chance, un automobiliste arrivait dans le secteur. Ce dernier est sorti de son véhicule et a mis en fuite les deux hommes. Très choquée, l’adolescente a été légèrement blessée. Une enquête a été ouverte pour tenter d’interpeller les deux suspects qui sont activement recherchés. Dans ce cadre, la gendarmerie de Guipavas a lancé un appel à témoins, invitant toute personne ayant des informations à la contacter au 02.98.84.60.25.

Selon les déclarations de la victime, les deux suspects circulaient à bord « d’un fourgon blanc et sale ». Il s’agirait de « deux hommes au teint mat, l’un âgé d’une vingtaine d’années et le second d’une quarantaine d’années ». L’automobiliste les ayant mis en fuite est également invité à se faire connaître.