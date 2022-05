Un blessé par balle transporté à l’hôpital, cinq personnes placées en garde à vue dont un policier​ qui a ouvert le feu avec son arme de service. C’est le bilan d’une course-poursuite qui a démarré, mardi matin, en Seine-Saint-Denis et qui a pris fin quelques kilomètres plus loin, dans les Hauts-de-Seine.

Tout commence par un refus d’obtempérer. Vers 5h20, des policiers prenaient en chasse une Renault Clio qui circulait sur les quais de Seine à Saint-Ouen et à bord de laquelle se trouvaient quatre personnes. Le véhicule fonce en direction de Clichy, puis de Levallois-Perret. Une voiture de la BAC prend part à la poursuite de la Clio dont le conducteur refuse toujours de s’arrêter malgré les demandes répétées des fonctionnaires. Il s’engage sur le pont de Suresnes puis fait demi-tour pour reprendre les quais en direction d’Asnières.

Deux enquêtes ouvertes

La voiture est finalement stoppée à Courbevoie par un stick, un outil utilisé par les forces de l’ordre et les douaniers qui permet de crever les pneus d’un véhicule. Les policiers s’approchent de la Clio aux vitres fumées tandis que les passagers s’enferment à l’intérieur. Un des policiers présents, un brigadier-chef, brise alors une vitre avec la crosse de son arme de service. Un coup part, vraisemblablement de manière accidentelle. Un jeune homme de 18 ans, assis à l’arrière, est blessé au niveau de la jambe, au fémur gauche. Il a été pris en charge par les pompiers et le Samu et transporté à l’hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.

Une enquête, confiée à la sûreté départementale des Hauts-de-Seine, a été ouverte pour refus d’obtempérer aggravé. Les quatre passagers, trois hommes majeurs et une femme mineure, nés entre 2001 et 2004, ont été placés en garde à vue.

Le policier né en 1973, auteur présumé du tir, a été placé en garde à vue également dans le cadre d’une enquête confiée à l'IGPN pour violences avec arme par personne dépositaire de l’autorité publique.