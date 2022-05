Une altercation entre un cycliste et un automobiliste a failli très mal tourner vendredi soir dans le quartier de la gare Saint-Jean de Bordeaux. Après un doigt d’honneur du premier au second, le conducteur de la voiture a foncé sur le cycliste pour le renverser volontairement, rapporte Sud Ouest. Ce dernier a eu les deux poignets cassés et s’est vu prescrire 30 jours d’incapacité totale de travail (ITT).

L’automobiliste, un homme de 34 ans, a tenté de prendre la fuite avant d’être finalement interpellé chez lui à Talence dans la banlieue bordelaise quelques heures plus tard. Il a été immédiatement placé en garde à vue par les forces de l’ordre. Ce dimanche, il a été déféré devant le parquet.