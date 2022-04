Plus de deux mois après les faits, un meurtre a été élucidé à Brest. Le 19 février, le corps sans vie d’un homme de 39 ans avait été découvert à son domicile dans le quartier de Bellevue. Après les premières constatations, la piste criminelle avait rapidement été privilégiée par les enquêteurs. Mardi, quatre personnes ont été interpellées à Brest et Rennes et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire, a-t-on appris auprès du parquet de Brest.

« Les auditions conduites permettaient d’établir que l’homicide était intervenu dans la nuit du 18 février au 19 février 2022 dans des circonstances mettant plus particulièrement en cause l’une des personnes gardées à vue », souligne le parquet.

Deux personnes mises hors de cause

A l’issue des gardes à vue, deux des quatre personnes interpellées ont été mises hors de cause. Le principal suspect, un homme âgé de 41 ans, a quant à lui été mis en examen pour meurtre et vol en réunion et écroué à la maison d’arrêt de Brest.

Un autre individu, âgé de 37 ans, a également été mis en examen pour vol en réunion, non-assistance à personne en danger et non dénonciation de crime avant d’être placé sous contrôle judiciaire.