Une enquête est en cours après le tragique accident survenu ce mercredi, à 5h30, sur l’A43 au niveau de Ruy-Montceau (Isère), rapporte Le Progrès. Une fourgonnette a percuté une barrière de sécurité autour de laquelle travaillaient trois agents autoroutiers d’Area. L’un d’eux, un père de famille de 53 ans, a été tué. Un autre, âgé de 60 ans, est grièvement blessé, avec un pronostic vital toujours engagé. Le troisième, un homme de 32 ans, a été légèrement blessé.

Le conducteur roulait de Madrid vers Francfort

Le conducteur de la fourgonnette a été placé en garde à vue jeudi à Bourgoin-Jallieu et mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Les premiers éléments de l’enquête révèlent que ce livreur allemand de 61 ans n’avait consommé ni drogue, ni alcool. Il ne présente aucun antécédent judiciaire non plus.

L’homme venait de livrer des produits pharmaceutiques à Madrid, et prenait la route du retour chez lui à Francfort. Il se serait arrêté deux fois pour se reposer durant la nuit. Il semble cependant qu’il se soit endormi au volant au moment de l’accident, évoquant un « trou noir ».