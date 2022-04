Les juges d’instruction sont allés, mercredi soir, au-delà des réquisitions du parquet : le gardien de la paix qui a ouvert le feu contre une voiture, tuant deux de ses occupants et en blessant un troisième, sur le Pont-Neuf, à Paris, a été mis en examen, mercredi, pour « homicide volontaire ». En d’autres termes, pour meurtre. La légitime défense n’a donc, à ce stade de la procédure, pas été retenue. Comment expliquer une telle décision qui provoque la colère d’une partie de la profession ? Quelques minutes à peine après l’annonce de cette mise en examen, le syndicat Alliance a appelé à un rassemblement lundi midi à Paris.

Retour dimanche soir, peu avant minuit. Selon le compte rendu d’intervention de la police, consulté par 20 Minutes, une patrouille de cinq policiers de la Compagnie de sécurisation de la Cité (CSC), unité notamment chargée d’assurer la protection du siège de la préfecture de police, repère une voiture garée à contresens sur le quai des Orfèvres. « L’équipage s’est avancé de façon déterminée vers l’avant du véhicule en se plaçant de part et d’autre de ce dernier », précise le document, rédigé quelques heures à peine après le drame. Il aurait alors, d’après ce même compte rendu, soudainement démarré puis « foncé vers un des fonctionnaires qui s’est écarté pour l’éviter ». Le « seul » policier sur place à être armé d’un fusil d’assaut – celui qui a été mis en examen – a alors ouvert le feu sur la voiture qui a terminé sa course sur un terre-plein du Pont-Neuf.

« Cinq ou six impacts » ont atteint les automobilistes

Les premiers éléments font état d’une dizaine de cartouches tirées par ce gardien de la paix âgé de 24 ans et en fonction depuis moins d’un an. Parmi ces tirs, « cinq ou six impacts » ont atteint les automobilistes. Le conducteur, âgé de 25 ans, est décédé sur le coup, son passager avant, peu après, raison pour laquelle le policier est également mis en examen pour « violences volontaires par personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». L’homme se trouvant sur la banquette arrière, âgé de 42 ans, a été grièvement blessé mais ses jours ne sont plus en danger.

L’ouverture, en parallèle, de l’information judiciaire doit permettre d’éclaircir toutes les zones d’ombre, à commencer par la question de la légitime défense. Il est, en effet, d’usage d’opter pour les qualifications les plus hautes, quitte à les baisser par la suite ou à déclarer un non-lieu si celles-ci ne s’avèrent finalement pas correspondre aux avancées des investigations. En clair : ce n’est pas parce que ce n’est parce que ce policier est mis en examen pour meurtre qu’il sera renvoyé devant une cour d’assises pour cela. Et ce n’est pas parce qu’à l’heure actuelle la légitime défense n’a pas été retenue qu’elle ne le sera pas à l’issue de l’enquête.

L’absolue nécessité et la proportionnalité

Désormais, l’un des enjeux principaux des investigations est de déterminer si ce gardien de la paix a fait usage de son arme dans un contexte « d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée », comme l’exige le code de la sécurité intérieure. L’article 453-1 précise que ce recours à une arme peut être autorisé en cas d’atteinte à la vie ou l’intégrité physique d’un policier ou d’autrui ou lorsque, après deux sommations, les fonctionnaires estiment que dans leur fuite, les personnes visées sont susceptibles de tuer ou blesser. Ainsi, même si le refus d’obtempérer venait à se confirmer, encore faudrait-il prouver que le conducteur a mis en danger de manière immédiate la vie des policiers.

Outre le recours à la vidéosurveillance, notamment pour déterminer précisément la position des différents membres de la patrouille, l’angle des tirs sera expertisé. Les coups ont-ils été tirés frontalement, ce qui pourrait accréditer la thèse de la voiture fonçant droit sur les policiers ou légèrement de biais ? Les investigations porteront également sur le réglage de l’arme, un fusil d’assaut dont ont été équipées différentes patrouilles après les attentats de novembre 2015. Était-il réglé pour tirer en rafale, ce qui pourrait expliquer le nombre important de tirs, ou au coup par coup ? En parallèle, une seconde enquête pour « tentative d’homicide volontaire contre personne dépositaire de l’autorité publique » a été ouverte en parallèle par le parquet de Paris.