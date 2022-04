La sexagénaire anglaise retrouvée morte dimanche dans sa maison de Boudrac, au sud de Toulouse, a probablement été tuée par son mari avant que celui-ci ne se pende. Cette thèse, déjà privilégiée par les gendarmes, a été renforcée par les résultats des autopsies. « A ce stade de l’enquête, nous avons tous les éléments corroborant la thèse d’un féminicide, à savoir que Monsieur porte des coups, étrangle cette dame puis met fin à ses jours », a indiqué Christophe Amunzateguy, le procureur de Saint-Gaudens, pour qui il ne s’agirait « pas d’un suicide consenti des deux ».

L’autopsie a permis de confirmer que la femme de 65 ans a dû être tuée le jeudi 21 avril. La lettre laissée par le mari et faisant état de difficultés financières laisse peu de doutes sur le drame qui s’est joué dans cette maison où le couple louait des chambres d’hôtes et dont il avait fait l’acquisition il y a un an et demi.