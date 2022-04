« Bande d’escrocs ! Vous avez planté tous les clients depuis des mois et vous fermez boutique ! C’est lamentable ! », lit-on sous une publication d’un centre de formation à la navigation côtière et hauturière, situé à Golfe-Juan, dans les Alpes-Maritimes. Repérée par France 3 Côte d’Azur, une page Facebook a même été créée contre ce centre, intitulée « collectif contre System Boat Academy ».

Jeudi, 88 membres faisaient partie de ce groupe privé. Interrogée par le média local, Adeline, l’administratrice depuis le 21 avril 2022, a expliqué qu’elle avait créé ce collectif, mais aussi une conversation sur Messenger où 106 personnes étaient présentes, quand elle s’est rendu compte qu’elle n’était pas la seule à s’être fait arnaquer par cette société. Avec son mari, ils attendent depuis des mois de passer leur permis bateau, qu’ils ont déjà payé.

De reports en annulations

Sur le site Groupon, où le permis bateau passait de 350 à 280 euros, les avis négatifs pleuvent à propos de System Boat Academy. « La société a fermé sans prévenir ses clients mais en encaissant tout de même les fonds… Des voleurs ! J’en suis de 280 euros de ma poche et attends depuis août 2020 pour passer mon permis, je devais passer ma pratique aujourd’hui, j’y suis allée, local vide et personne à l’horizon. Et bien sûr, aux abonnés absents quand il s’agit de répondre au téléphone ou mails ! Plainte en cours auprès des services compétents de gendarmerie et affaires maritimes », écrit Maria.

« Grosse arnaque à fuir ! Je n’ai toujours pas passé mon permis depuis août dernier ! Ils repoussent sans cesse les rendez-vous », a rédigé Romain. Ou encore Guest, « Ils sont disparus… Après le passage du code, pas de réponse ni au téléphone ni au mail pour la pratique. » Depuis la publication de ces commentaires, en février 2022, le site a supprimé l’offre mais elle reste toujours active sur « sport découverte ».

L’enseigne a cessé son activité depuis le 28 mars 2022

Selon les informations de France 3, Adeline s’est alors procuré l’extrait du Kbis et a découvert que System Boat Academy a cessé son activité commerciale le 28 mars 2022, ce qui a été enregistré le 13 avril 2022 au registre de commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Antibes. Une instruction a été ouverte par la brigade financière d’Antibes.

L’avocat de l’entreprise, Me David Tobelem, a assuré que son client et lui-même n’avaient « reçu aucune convocation à ce jour concernant cette affaire. » Le gérant a finalement fini par présenter ses excuses à Agnès par message WhatsApp en lui assurant qu’il essayait de trouver « une solution financière pour rembourser les candidats ».