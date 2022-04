Les premiers éléments de l’enquête, menée dans la région de Grenoble après une série d'énigmatiques piqûres en soirée, n’ont pas permis d’établir avec certitude que les victimes aient pu être droguées au GHB à leur insu. Au contraire.

Les analyses toxicologiques réalisées auprès des 13 personnes ayant déposé plainte visaient à rechercher toute trace de substance illicite. Elles se sont révélées négatives pour trois d’entre elles, indique ce mercredi le parquet de Grenoble.

Aucun suspect interpellé

« Dans deux de ces trois analyses, les prélèvements étaient intervenus plus de dix-sept heures après les faits, ce qui ne permet pas d’exclure formellement une administration toxique de GHB », explique Eric Vaillant, procureur de la République indiquant attendre encore le résultat de sept analyses. « Mais le CHU de Grenoble nous a d’ores et déjà indiqué que toutes les recherches de GHB ont été effectuées et sont négatives », précise-t-il.

Aucun suspect n’a été interpellé pour l’instant. Les investigations se poursuivent. Des faits similaires ont récemment été recensés à Rennes, Béziers et dans la région nantaise.