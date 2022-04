La police était encore sur les lieux en cette fin de journée pour sécuriser la zone. Au sud de Nantes, quartier Clos-Toreau, un jeune homme a été blessé par arme à feu en plein milieu de l’après-midi ce mercredi. Selon le service départemental d’incendie et de secours de Loire-Atlantique, la victime a été touchée aux jambes peu après 16h30, alors qu’elle se trouvait rue de Biarritz.

D’après les premiers éléments, le jeune homme pris en charge par les pompiers et transporté au CHU de Nantes serait âgé de 23 ans, et serait gravement blessé. On ne connaît pas encore les circonstances des tirs.