Un Perpignanais âgé de 67 ans s’est intoxiqué en voulant créer son propre désherbant. Croyant trouver la solution miracle, il a mélangé de la soude caustique, de l’eau de javel et du vinaigre blanc. Or, l’eau de javel et le vinaigre blanc sont toxiques lorsqu’ils sont associés. Leur mélange provoque un gaz chloré dangereux.

En détresse respiratoire, la victime a été transportée par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Perpignan. Les occupants du bâtiment, une résidence de deux étages, ont été mis en sécurité le temps de procéder à la ventilation de l’immeuble. Ils ont pu regagner ensuite leurs domiciles.