Le conducteur d’un véhicule ayant refusé de se soumettre à un contrôle de police a été grièvement blessé, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un accident de la circulation, à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Depuis, la vidéo filmée par la caméra portée par l’un des motards qui poursuivaient le suspect fait le tour des réseaux sociaux.

Selon une source policière, les faits ont eu lieu vers 1h30 du matin. L’homme, qui était au volant d’une voiture faussement plaquée et déclarée volée en Belgique, refuse d’abord de se soumettre au contrôle des motards de la DOPC (Direction de l’ordre public et de la circulation). Pris en chasse, il tente de semer les policiers dans les rues étroites de la commune. Arrivé au carrefour, il ne s’arrête pas au feu rouge et percute de plein fouet un bus de la RATP qui, rentrant au dépôt, était vide de tout passager.

Enquête ouverte

Légèrement blessé, le conducteur du bus a été transporté à l’hôpital par les sapeurs pompiers. Les blessures du fuyard sont plus graves. Il a, lui aussi, été hospitalisé. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bobigny, confiée au commissariat de Noisy-le-Sec.