Après le choc de l’agression, le temps du recueillement. A Nice, les fidèles de l’église Saint-Pierre d’Arène sont appelés à se retrouver ce lundi soir. Suite à l’agression au couteau qui a fait deux blessés dimanche matin dans l’édifice religieux, la paroisse a en effet annoncé qu’une messe serait célébrée dès 18 heures. Elle est ouverte à « toutes les personnes de bonne volonté » qui « sont invitées à venir prier ».

Parallèlement, l’enquête menée sous la direction du parquet de Nice se poursuit. Mais dans quelles conditions, alors que l’assaillant présumé, au profil psychologique fragile, a été hospitalisé d’office ? 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Tout a basculé vers 10 heures, dimanche. Alors que la messe se prépare à démarrer, un homme entre dans l’église située rue de la Buffa armé d’un couteau. Il saute sur le père Krzysztof Rudzinski, le prêtre d’origine polonaise installé là depuis une dizaine d’années, et lui assène plusieurs coups de couteau, au thorax et à la jambe. Une religieuse, sœur Marie-Claude, s’interpose, est blessée à la main, mais parvient à désarmer l’assaillant. Plusieurs fidèles interviennent pour le maîtriser. Il est interpellé rapidement sur place après avoir tenté de prendre la fuite et rebroussé chemin. Les victimes, elles, sont transportées conscientes à l’hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger.

Qui est l’agresseur présumé ?

De nationalité française, cet homme de 31 ans prénommé Kevin est né à Fréjus. Vivant à Nice, il se rendait régulièrement dans cette église, où son état psychologique fragile était connu. Il est « manifestement bipolaire », selon une source policière. « Il y avait des jours où il était exubérant, gentil, content, où il faisait la bise à tout le monde. Et d’autres jours où c’était moins ça », a expliqué le père Gil Florini, le curé de la paroisse. Dès dimanche, le préfet des Alpes-Maritimes dresser le portrait d’un « déséquilibré » qui a déjà « fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique ». « Pas fiché » d'après les autorités, il était aussi « inconnu de la justice » selon le procureur de la République de Nice, qui ne souhaite pas confirmé « à ce stade » son « identité complète ».

Quelles sont ses motivations ?

Dimanche, le procureur Xavier Bonhomme expliquait que « les mobiles du passage à l’acte » étaient « à ce jour et à cette heure difficiles à établir ». Le discours de l’agresseur présumé est trouble, mais la thèse terroriste était rapidement écartée. Devant les policiers qui l’ont arrêté, « il a spontanément déclaré qu’il était de confession juive et qu’en ce jour d’élection [dimanche], il voulait tuer Macron et qu’il s’était finalement rabattu sur une église », a rapporté une source proche de l’enquête.

Où en est l’enquête ?

Le Parquet national antiterroriste ne s’étant pas saisi de l’affaire, l’enquête, confiée à la PJ de Nice, reste donc sous la direction du parquet local. Si « elle se poursuit normalement » ce lundi, indique le procureur Xavier Bonhomme, sans plus de détails, elle se fait pour le moment sans entendre le suspect. Dimanche soir, sa garde à vue a en effet été levée suite à son hospitalisation d’office dans un service psychiatrique. « Nous poursuivrons son audition quand elle sera levée », a ajouté le magistrat.