La garde à vue de l’homme interpellé après l’agression d’un prêtre au couteau, ce dimanche dans l’église Saint-Pierre d’Arène, a été levée dans la soirée. L’individu, présenté comme un déséquilibré, a été « placé en hospitalisation d’office », a annoncé à 20 Minutes le procureur de la République de Nice.

Xavier Bonhomme précise également que « l’enquête se poursuit sous la direction du parquet de Nice, le Parquet national antiterroriste ne se saisissant pas ». Cette juridiction spécialisée avait été « avisée comme c’est l’usage dans ce genre d’affaire », mais la piste terroriste semblait rapidement écartée.

« Bipolaire » et « déséquilibré »

L’assaillant, un individu de 31 ans décrit comme « bipolaire » et « déséquilibré », et ayant déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, a « spontanément » déclaré à la police « qu’il voulait tuer Macron et qu’il s’était finalement rabattu sur une église ».

C’est vers 10 heures, ce dimanche matin, juste avant la messe, que ce natif de Fréjus habitué de la paroisse a fait irruption dans l’édifice religieux armé d’un couteau. Il a alors asséné plusieurs coups de couteau au père Krzysztof Rudzinski, touché à la jambe et au thorax. Une sœur, qui était présente comme une dizaine de fidèles, a également été blessée en le désarmant. Leurs jours ne sont pas en danger.