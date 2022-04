Hormones de croissance, EPO, stéroïdes anabolisants, amphétamines… sans compter les seringues et les fioles. Les perquisitions menées le 19 avril par les gendarmes dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne​ et en Gironde ont confirmé les soupçons sur l’existence d’un « important » trafic de produits dopants dans le milieu du cyclisme amateur du Sud-Ouest.

L’enquête des gendarmes de la compagnie de Tarbes a duré plus d’un an. Elle s’est conclue par un coup de filet débouchant sur cinq interpellations. Plusieurs d’entre elles ont été mises en examen et l’une a même été placée en détention provisoire, indique la gendarmerie des Hautes-Pyrénées sur sa page Facebook.

Quelque 10.500 euros en liquide ont été saisis aux domiciles des suspects mais l’enquête a aussi démontré qu’ils avaient recours à de la cryptomonnaie.