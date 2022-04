La panique aura été de courte durée. Quelques heures après avoir tiré sur quatre personnes, dont une fillette de 12 ans, vendredi après-midi à Washington, un homme s’est suicidé alors qu’il était sur le point d’être arrêté. Trois des blessés, transportés à l’hôpital, sont dans un état stable. La quatrième victime, âgée d’une soixantaine d’années, a été soignée sur place.

« Le suspect que nous pensons être responsable de cela est maintenant décédé », a déclaré le chef de la police de Washington, Robert Contee, vendredi soir lors d’une conférence de presse. Selon lui, l’individu s’est donné la mort alors que la police venait de faire irruption dans son appartement, situé au cinquième étage d’un immeuble, dans lequel les enquêteurs ont découvert « un dispositif de type sniper avec un trépied », au moins six armes à feu – dont des fusils d’assaut à lunette – et « de nombreuses, nombreuses munitions ».

Un impressionnant dispositif policier

Le mobile du tireur reste inconnu, mais « évidemment son intention était de tuer et de blesser des membres de notre communauté », a ajouté le chef de la police. La fusillade a éclaté dans le quartier aisé, et ordinairement tranquille, de Connecticut Avenue-Van ness, dans le nord-ouest de la capitale américaine, où sont situées de nombreuses ambassades et écoles. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, apparemment filmée dans la perspective du tireur, montre des gens courant se mettre à l’abri sous des tirs d’armes automatiques. « Ça a l’air très authentique », a déclaré Robert Contee, précisant toutefois que cette vidéo devait être expertisée, et qu’il ignorait si elle avait été tournée en direct ou bien publiée a posteriori.

Après avoir été appelés vers 15h20 heure locale, des membres des forces de l’ordre, équipés de fusils et d’imposants boucliers pare-balles, avaient bouclé la zone, confinant des écoles et une université. De nombreux habitants ont été évacués en vitesse de la zone où ont retenti plusieurs détonations, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

La police de Washington a, dans le même après-midi, fait part de deux autres fusillades dans d’autres quartiers de la capitale. 226 homicides ont été dénombrés dans la ville en 2021, un chiffre en hausse de 14 % par rapport à 2020. « Nous sommes déterminés à aider les habitants et à stopper la violence par arme à feu », a déclaré devant la presse la maire démocrate de la capitale américaine Muriel Bowser. « L’accès facile aux armes à feu doit cesser. »