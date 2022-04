Les pompiers du Haut-Rhin en ont marre. « Inadmissible ! », ont-ils écrit sur leur compte Twitter jeudi, afin de dénoncer trois agressions dont ils ont été victimes, en seulement quelques jours. Samedi, à Wettolsheim, une victime s’en est prise physiquement à un soldat du feu qui venait le secourir. Puis la même personne a remis ça à l’endroit d’un autre pompier, verbalement cette fois, à son arrivée à l’hôpital de Mulhouse, selon France Bleu Alsace.

Mercredi, une opératrice du centre de traitement des alertes de Colmar a elle été copieusement insultée au téléphone, lors d’un appel de secours. « Le Service d’incendie et de secours 68, son président et le directeur condamnent ces actes et soutiennent les sapeurs-pompiers victimes. Plaintes déposées systématiquement », a encore écrit le Sdis du Haut-Rhin. Ces affaires ne devraient donc pas en rester là.