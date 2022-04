La gendarmerie des Landes lance un appel à témoins, relayé sur sa page Facebook, après la disparition de L-C Victor, âgé de 26 ans, depuis le mercredi 20 avril 2022, sur la commune de Pontenx-les-Forges. Le jeune homme d’1m75 est brun, porteur d’une moustache et d’un bouc. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une parka militaire kaki, d’un pantalon en coton beige, de chaussures de randonnée noires à semelles blanches de la marque Salomon et d’un béret. Sous sa parka militaire, il porte une veste polaire noire de la marque The North Face.

Toutes les personnes susceptibles d’aider les enquêteurs sont invitées à contacter la Brigade de gendarmerie de Mimizan au 05 58 09 93 00