Ce mercredi, la Direction départementale de la sécurité publique du Nord (DDSP) a relayé l’avis de disparition inquiétante de Jérôme Lemaistre, émis plus tôt par le commissariat d’Hazebrouck. Cet homme n’a plus donné de nouvelle depuis lundi.

L’alerte a d’abord été lancée par l’épouse du disparu, mardi, sur les réseaux sociaux. Cette dernière explique que son mari a quitté son domicile d’Hazebrouck, lundi matin, à vélo, et qu’il n’est pas rentré depuis. Après avoir contacté les autorités, son appel a été relayé sous la forme d’un avis de disparition inquiétante de personne majeure par les services de police.

Aperçu sur la route en direction du Touquet

Jérôme Lemaistre est âgé de 48 ans, « il est châtain, les yeux bleus avec des lunettes et mesure 1,76 m. Il est vêtu d’un short rayé bleu et blanc avec des flamants roses, et d’un tee-shirt manches longues rayé bleu et marron », détaille l’avis. Il se déplace sur un « vélo de rando noir de marque Riverside-Décathlon ».

Selon l’épouse du disparu, ce dernier a été aperçu, ce mercredi, à Créquy, dans le Pas-de-Calais, en direction du Touquet. « On suppose qu’il souhaite rejoindre la commune d'Etretat », précise-t-elle. Néanmoins, comme ni sa famille, ni les policiers n’ont eu de contact direct avec lui, l’avis de recherche reste en vigueur. Toute personne disposant d’informations est priée de se rapprocher des policiers d’Hazebrouck au 03.28.50.15.15.