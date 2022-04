Terrible drame de la route à Tresques, une commune située dans le nord-est du Gard, à quelques kilomètres de Bagnols-sur-Cèze. Pour une raison restant à déterminer, un conducteur a traversé la route et percuté un platane. Ses deux enfants ont succombé à leurs blessures.

La petite fille âgée de 7 ans est décédée au CHU de Montpellier où elle avait été transportée par hélicoptère. Son frère, âgé de 10 ans, n’a pas non plus survécu à ses blessures. Le pronostic vital du père, âgé d’une cinquantaine d’années, n’est plus engagé. Transporté au centre hospitalier de Nîmes, il souffre de multiples fractures.