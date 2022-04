Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l'incendie de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, petite église orthodoxe russe du 15e arrondissement de Paris. Celle-ci a été détruite dimanche après-midi. Selon la source policière contactée dimanche par l’AFP, « la thèse accidentelle est à l’heure actuelle privilégiée ». Les pompiers ont sollicité le laboratoire de la préfecture de police pour enquêter sur l’origine de l’incendie​.

Une source policière avait indiqué dimanche que des « fidèles auraient installé des tissus et allumé des bougies en vue de préparer l’office puis seraient sortis de l’édifice ». Ce que récuse l’archiprêtre Nicolas Crnokrak dans un communiqué ; l’église « n’est pas ouverte en dehors des offices, et seuls les membres de la paroisse chargés de l’entretien y ont accès ». Le recteur poursuit : « Les cierges sont allumés quelques minutes avant le début d’un office, or le feu s’est déclaré vers 16h00, environ deux heures avant l’office prévu. Il est donc impossible que des cierges aient pu être laissés allumés et sans surveillance dans l’église. »

Une église « remplie de tapis et de divers tissus »

« Enfin, aucun des membres de la paroisse présents au moment où l’incendie a été détecté n’a déclaré à la police avoir allumé de cierge », poursuit-il, « si un cierge a été allumé, ce qui paraît très peu probable d’après les témoignages des personnes présentes, cela ne peut en aucun cas avoir été autorisé par la paroisse ». L’archiprêtre concède : « L’église, comme la plupart des lieux de culte orthodoxes », est cependant « remplie de tapis et de divers tissus qui font partie des ornements liturgiques. »

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, plusieurs lieux associés à la Russie ont été visés par des actes de vandalisme.