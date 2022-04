L’histoire aurait pu être autrement dramatique. Une mère et son bébé, qu’elle tenait dans ses bras alors qu’elle se reposait sur un banc du parc de la Tête d'Or à Lyon, ont été grièvement blessés samedi après-midi par la chute d’un arbre, en partie cassé.

La mère de famille a été touchée à la hanche et son enfant à la tête. Tous deux ont été hospitalisés en urgence et leurs jours ne sont plus en danger. Reste que pour déterminer les circonstances de cet accident et les éventuels responsables, le parquet de Lyon a annoncé avoir ouvert une enquête ce dimanche, rapporte BFMTV.

Le vent a pu atteindre ce jour-là les 40 km/h en rafale. La mairie, propriétaire du parc, a pour habitude d’ordonner la fermeture des parcs et jardins dès lors que le vent peut atteindre 70 km/h.