Les gendarmes ont lancé un appel à témoins, après la disparition de Sandy, âgée de 14 ans, dans le Gard. Elle a quitté son domicile à Bellegarde, dans la nuit de jeudi à vendredi, et se serait rendue à la gare de Nîmes, à une vingtaine de kilomètres.

L’adolescente de 14 ans n’a plus donné de nouvelles à ses proches, depuis sa disparition. Selon l’appel à témoins publié vendredi par les gendarmes du Gard, elle pourrait chercher à se rendre à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

L’adolescente mesure 1,60 m, est de corpulence fine, a les cheveux châtain clair mi-longs et les yeux marron. Au moment de sa disparition, elle était habillée d’une veste noire et d’un bas de survêtement noir, et portait un sac à main beige. En cas d’informations, merci de contacter la brigade de Bouillargues au 04.66.20.12.36.